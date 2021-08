Arkin voert opnamestop in voor cliënten met AON studentenverzekering

Interessant voor u

Iets minder dan 300.000 mensen hebben zich in de afgelopen week laten vaccineren tegen het coronavirus. Dat is het laagste aantal sinds eind maart, bijna vijf maanden geleden.

Blog

Opinie

Corona, een zegen voor samenwerking

De Zorggroep Noord- en Midden Limburg, waar ik bestuurder ben, kreeg vrij vroeg te maken met coronabesmettingen. Ik vergeet nooit meer de bijeenkomst van het Regionaal overleg acute zorg (Roaz) Limburg waarin David Jongen van Zuyderland vertelde over de snelheid waarmee het virus in twee verpleeghuizen om zich heen sloeg. Dat was nog vóór de lock-down. “Als er één besmetting is, ben je al te laat”, zei David.