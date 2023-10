Arkin zet zwaar in op verdere digitalisering behandelaanbod na IZA-toets

Arkin wil het komende jaar verder opschalen op het gebied van digitale zorg. Alle behandeltrajecten die daarvoor geschikt zijn, worden zo ingericht dat ze digitaal en daarmee mogelijk ook vanuit huis te volgen zijn. Het Virtuele Arkin Huis moet zorgen voor minder lange wachtlijsten in de ggz. In de tijd die vrijkomt, kunnen nieuwe cliënten worden behandeld.

Het Virtuele Arkin Huis is een virtuele omgeving waar cliënten verschillende vormen van digitale zorg en ondersteuning kunnen vinden. Denk aan het invullen van digitale vragenlijsten voorafgaand aan een afspraak, digitale zelfhulpmodules voor, tijdens en na de behandeling, digitale poliklinieken waar gedeeltelijke of volledige online zorg wordt geboden en inzet van virtual reality bij de behandeling en ter ontspanning.

Digitaal warm welkom

Het Virtuele Arkin Huis is al in gebruik. Ongeveer 62 procent van de cliënten maakt gebruik van het digitale aanbod in het behandeltraject. Volgens Arkin accepteert 80 procent van de door de huisarts verwezen cliënten de uitnodiging van het digitale Warm Welkom. Dit is een door Arkin ontwikkelde online welkomstmodule die cliënten bekend maakt met de specialismen van Arkin en die hen ondersteunt tijdens de wachttijd.

Bij mijnihelp.nl, een website die is ontwikkeld door Arkin Preventie, deden 11.700 mensen zelftesten. Daarnaast maakte ongeveer 10 procent van de Amsterdamse huisartsen gebruik van een digitaal intercollegiaal consult.

De digitale zorgervaring moet net zo goed zijn als de fysieke ervaring. Het uitoefenen van het recht op fysieke en digitale zorg, is voor Arkin een van de uitgangspunten van de transformatie van het Virtuele Arkin Huis.