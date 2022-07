Arnhem gaat Wmo-aanvragen centraal beoordelen

Dat schrijft dagblad de Gelderlander op 28 juli. De gemeente Arnhem gaat samen met de sociale wijkteams bepalen welke aanvragen het eerst worden behandeld. Zo krijgen mensen die er het meest behoefte aan hebben als eerste hulp en krijgt de gemeente meer zicht op de wachttijden.

Zorginstellingen

Nu verlopen de aanvragen van ouderen, mensen met een beperking of mensen die uit het ziekenhuis komen nog via de betreffende zorginstellingen – in Arnhem zijn dat er meer dan twintig. Omdat de vraag blijft toenemen en aanbieders te maken krijgen met steeds grotere personeelstekorten, is dit systeem niet langer houdbaar. Inwoners krijgen daardoor minder huishoudelijke hulp dan waar ze volgens de Wmo recht op hebben (2,5 uur per week) en nieuwe aanvragers moeten te lang wachten: vaak drie tot vier weken.

Centrale meldpunt

Verpleegkundigen en artsen reageren positief op het Arnhemse voornemen, maar hopen dat de huisartsenpraktijken worden betrokken in het centrale meldpunt. Zij hebben het beste beeld van wat zich bij patiënten achter de voordeur afspeelt.