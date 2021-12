Arno van Son, lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar CZ, heeft in overleg met de raad van commissarissen besloten vanaf 1 december 2022 te stoppen als bestuurder. De 61-jarige wil vanaf 2022 nog twee jaar aan de slag bij innovatie- en investeringsmaatschappij CbusineZ.

CbusineZ investeert in nieuwe initiatieven die helpen problemen in de zorg op te lossen en probeert daarmee bij te dragen aan betere zorg voor patiënten en een duurzaam stelsel. Van Son stond zelf jaren geleden aan de wieg van deze stichting.

Sinds 2010 bestuurder CZ

Van Son is sinds 2010 lid van de raad van bestuur van CZ. Hij is verder voorzitter van de ava en rvc van Vecozo. Ook is hij lid van de raad van toezicht van de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ).