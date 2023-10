Arts begrijpt patiënt met verstandelijke beperking onvoldoende

Patiënten met een verstandelijke beperking worden soms verkeerd of te weinig behandeld, omdat het personeel in de Nederlandse ziekenhuizen niet goed communiceert met deze groep. Dat stellen de belangenorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking en gespecialiseerde artsen. Ze willen dat lespakketten over deze bijzondere patiënten worden opgenomen in het basiscurriculum van alle opleidingen genees- en verpleegkunde, schrijft Trouw.