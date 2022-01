Arts die coronatest adviseerde treft geen blaam

Tuchtrechter

De patiënt van 32 jaar had een ernstige spierziekte. Volgens zijn vader had de man op 6 november 2020 een saturatie van 85 procent, wat betekent dat zijn zoon te weinig zuurstof in het bloed had. Bij zo’n laag percentage wordt normaal gesproken direct een ambulance gebeld, zei de beklaagde huisarts op de zitting in december bij het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg in Zwolle. De arts wist echter niet van dat percentage. Dat hij er niet naar gevraagd heeft, is niet vreemd, bleek vrijdag uit het oordeel van de tuchtrechter. “Het vragen naar de saturatie ligt in de huisartsenpraktijk niet voor de hand. Het is niet gebruikelijk dat patiënten thuis een saturatiemeter hebben.”

Coronatest

De arts adviseerde om eerst een coronatest te doen en dat kon pas de volgende dag. Die dag belandde de patiënt in verslechterde toestand in het ziekenhuis waar hij overleed aan een bacteriële infectie. De coronatest bleek negatief. De beklaagde arts nam ten tijde van het telefoontje van de vader waar voor een andere arts. Die had dit echter niet aan hem doorgegeven waardoor de beklaagde ook niet bij de patiëntgegevens kon. Hierdoor had hij geen vermoeden van de slechte toestand van de patiënt. De arts wist niet beter dan dat er alleen sprake was van een milde kortademigheid, zo verklaarde hij zelf.

Maatregelen

Inmiddels zijn bij de betreffende huisartsenpraktijk maatregelen getroffen om herhaling te voorkomen bij dit soort situaties. Iets wat het college toejuicht. (ANP)