Arts in hoger beroep tegen delen medisch dossier overleden vrouw

Een arts van een zorgcentrum in Sittard gaat in hoger beroep in een laatste poging om aan zijn beroepsgeheim te kunnen voldoen. De behandelend arts wil het medisch dossier van een 87-jarige patiënte die afgelopen zomer overleed niet delen met het Openbaar Ministerie. Dat meldt het Limburgs OM, dat het overlijden van de vrouw onderzoekt.

De vrouw woonde in zorgcentrum Lemborgh – voor onder meer mensen met dementie – en overleed door versterving. Daarbij onthoudt iemand zich bewust van eten en drinken. Volgens het AD zou de dochter van de vrouw hebben besloten tot dit traject waarbij het overlijden wordt versneld. De oudere vrouw zou echter zelf “regelmatig hebben laten weten dat ze enorme honger had en niet dood wilde, zo verklaren meerdere medewerkers van de afdeling die niet achter de behandeling stonden en hun beklag deden”, aldus de krant.

Medisch beroepsgeheim

In juli 2023 nam het OM het medisch dossier in beslag, maar de behandelend arts van het zorgcentrum verzette zich daartegen in verband met zijn medisch beroepsgeheim. Een rechter oordeelde echter afgelopen 14 februari dat het beroepsgeheim doorbroken mag worden en de stukken mogen worden ingezien. Tegen die beslissing gaat de arts nu in cassatie.

Ontslag op staande voet

In een andere rechtszaak werd, eveneens op 14 februari, door een kantonrechter geoordeeld dat het op staande voet ontslaan van een andere medewerker van zorgcentrum Lemborgh gegrond was. Een verzorgende van het verpleeghuis had het patiëntdossier van een vrouw ingekeken, gedownload en naar zijn privémailadres gestuurd. Het AD meldde eerder dat het ging om het dossier van diezelfde 87-jarige patiënte.

De werknemer deed dit omdat hij het vermoeden had van een misstand, de bewoonster zou niet de zorg ontvangen waar ze recht op had. De verzorgende zag zichzelf in de rol van klokkenluider en stelde daarom het dossier veilig en maakte melding. Volgens de kantonrechter ging de kwalificatie misstand niet op en was het veiligstellen van het patiëntdossier daarom niet terecht. Het ontslag bleef staan. (ANP)