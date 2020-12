Arts Rebecca Gomperts volgens Opzij Meest Invloedrijke Vrouw

Rebecca Gomperts staat op nummer 1 op de lijst van meest invloedrijke vrouwen die is samengesteld door het blad Opzij. Gomperts is oprichter van Women on Waves, waarmee ze opkomt voor vrij toegankelijke abortus.

Rebecca Gomperts voerde de lijst aan in de categorie Non Profit. Opzij legde alle tien winnaars naast elkaar en koos daaruit de meest invloedrijke vrouw. “Gomperts voert al decennialang wereldwijd strijd voor een veilige en vrij toegankelijke abortus, onder meer met haar abortusboot”, schrijft Opzij. In september nam Time Magazine Gomperts ook al op in de lijst van de invloedrijkste mensen ter wereld, en wel in de categorie pioniers.

Women on Waves helpt vrouwen die een veilige abortus willen uit landen waar dat niet is toegestaan, door ze op een boot mee te nemen naar internationale wateren, waar ze de abortus kunnen ondergaan. De organisatie wil zo een veilig medisch alternatief bieden en voorkomen dat vrouwen hun toevlucht zoeken tot gevaarlijke methodes.

Opzij publiceert jaarlijks de Top 100 Meest Invloedrijke Vrouwen, met winnaars in tien categorieën. Zo won SP-Kamerlid Renske Leijten in de categorie politiek; Sifan Hassan in de categorie sport en Fidan Ekiz in de categorie media. Advocaat Liesbeth Zegveld eindigde bovenin in ‘Openbaar bestuur en orde’. (ANP)