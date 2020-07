Artsen: corona-aanpak doet meer kwaad dan goed

Tachtig artsen schrijven in een brandbrief aan het kabinet-Rutte en de politiek dat de coronamaatregelen meer schade aanrichten aan de volksgezondheid dan dat ze goed doen. Ze zeggen “ernstig bezorgd” te zijn over de situatie.

Toen het virus piekte, waren de anderhalvemetermaatregel, zelfisolatie en verplichte beschermingsmiddelen misschien verdedigbaar, menen ze, maar de huidige regels missen wetenschappelijke onderbouwing. Ook is er een groot probleem dat de niet-coronazorg nauwelijks op gang komt.

Inhalen zorg

“Van het inhalen van niet-geleverde zorg zal geen sprake zijn”, zolang de huidige regels van kracht zijn, schrijven de artsen. Patiënten worden door de coronaregels maar mondjesmaat toegelaten op poliklinieken, aldus de medici. Ook blijft het aantal niet-covidpatiënten op de ic’s gering.

Volgens de artsen is er veel te weinig bewijs voor de instandhouding van de anderhalvemeter-maatregel. Ze vragen politici “onafhankelijk en kritisch” te kijken naar de coronawet waar het kabinet nu aan werkt en waarin de coronamaatregelen een wettelijk kader krijgen.

WHO-rapport

De artsen verwijzen naar een WHO-rapport waarin wordt beschreven dat gezondheid het vermogen is zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. “Deze omschrijving gaat niet uit van de afwezigheid van ziekte, maar van veerkracht, functioneren en eigen regie”, aldus de artsen die melden dat het ministerie van VWS deze visie heeft ondersteund: “De huidige wereldwijde maatregelen schenden in hoge mate deze visie op gezondheid en de rechten van de mens. VWS gaat regelrecht in tegen de, in haar eigen nota vastgelegde visie op het gezondheidsbeleid.”

Schade ongeëvenaard

De briefschrijvers zeggen: “De schade aan de non-covid gezondheidszorg en totale zorgkosten is ongeëvenaard en vele malen groter dan de winst van de gewonnen levensjaren van coronapatienten. Als arts legden wij allemaal onze eed dan wel belofte af welke in 2003 werd aangepast naar de huidige tijd en onder meer stelt ‘..Ik zal gezondheid bevorderen.’ En: ‘Ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving en zal de beschikbaarheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg bevorderen.’