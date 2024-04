Artsen en medische industrie moeten financiële relatie verplicht melden

Zorgverleners en medische bedrijven moeten straks hun onderlinge financiële relaties verplicht melden in een wettelijk register, om oneigenlijke beïnvloeding te voorkomen. Een verplichting voor de hele medische sector en betere zoekfuncties moeten zorgen voor openheid, meldt demissionair zorgminister Pia Dijkstra in een Kamerbrief. Bovendien moeten zorgbesturen altijd vooraf goedkeuring geven aan financiële overeenkomsten.

Transparantie is volgens de minister noodzakelijk, omdat patiënten ervan uit moeten gaan dat artsen zich bij hun behandelingen niet laten leiden of beïnvloeden door geld dat farmaceuten of medische hulpmiddelenbedrijven hen geven. Aanleiding voor de maatregelen zijn situaties waarin artsen zich flink lieten betalen door bedrijven en het ziekenhuis daar ook niets van afwist. Cardiologen in het Isalaziekenhuis in Zwolle gingen de fout in en worden verdacht van fraude en corruptie. Ook in het Amphia Ziekenhuis in Breda kregen cardiologen veel meer betaald door leveranciers dan mag.

Misstanden

“Situaties waarbij medische professionals uit eigen belang handelen, en niet in het belang van de patiënt, schaden zowel de zorg aan de patiënt als het vertrouwen van de patiënt in de zorg”, schrijft de bewindsvrouw. Dijkstra benadrukt dat financiële relaties tussen de zorg en industrie op zich niet verkeerd zijn, omdat daarmee onderzoek en innovatie kan worden betaald. Wel is het kwalijk als hier geen inzicht in is, geeft zij aan. Dit kan leiden tot misstanden.

Besturen blind voor belangen

Ook ziekenhuisbesturen weten vaak niet hoe de geldstromen lopen tussen hun eigen artsen en de industrie, zo concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) al. Daarom wil Dijkstra dat de besturen voortaan altijd vooraf goedkeuring geven aan financiële overeenkomsten. Dat moet ook gelden voor de betalingen van de industrie aan medisch specialisten die samen een maatschap vormen. De sector heeft eerder een gedragscode opgesteld, maar de minister wil de grotere rol toch wettelijk regelen. Ook voor sponsoring moeten wat haar betreft vaste regels komen. Hier gaat vaak veel geld in om voor onderzoek en onderwijs in ziekenhuizen. (ANP)