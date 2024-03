Artsen en onderzoekers zagen mazelenuitbraak aankomen

Het Radboudumc in Nijmegen waarschuwde er begin deze week nog voor: “Inmiddels verwachten Nederlandse ziekenhuizen een mogelijke uitbraak van mazelen. Specialisten vragen zich niet af óf die uitbraak komt, maar wanneer”, was te lezen op de website van het academische ziekenhuis.

Dalende vaccinatiegraad

De GGD Brabant-Zuidoost legt direct een verband met de dalende vaccinatiegraad. Dat is al enkele jaren een landelijke trend. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarschuwde vorige zomer dat inmiddels minder dan 90 procent van de jonge kinderen nog de vaccinaties uit het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) krijgt. Een zorgwekkende ontwikkeling vindt het RIVM dat, want mazelen kan soms ernstig verlopen en in uitzonderlijk gevallen dodelijk zijn. “Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk om mensen tegen ernstige ziekten te kunnen blijven beschermen en om uitbraken van deze ziektes te voorkomen.”

Mazelen en bijvoorbeeld ook kinkhoest zijn als zeer besmettelijke ziekten “een soort kanarie in de kolenmijn”, zei hoogleraar Infectie en Immuniteit Marien de Jonge in het bericht van het Radboudumc. “Die steken het eerste de kop op bij een dalende vaccinatiegraad.” Ook kinkhoest gaat de afgelopen maanden volop rond in Nederland.

De vraag is nog hoe groot de uitbraak in Eindhoven en omstreken zal blijken. Tot nog toe heeft de GGD vijftien meldingen gekregen, vooral over besmette kleuters. Zij waren allemaal ongevaccineerd. Het is nog de vraag in hoeverre het virus dat mazelen veroorzaakt zich verder zal verspreiden.

Uitbraken

Grotere uitbraken komen ongeveer eens in de 10 tot 15 jaar voor. De laatste keer dat dit in Nederland gebeurde was in 2013. Mazelenonderzoeker bij het Erasmus MC Rory de Vries zei vorige week nog in het AD dat hij een uitbraak verwachtte.

Volgens cijfers van GGD en RIVM liggen de vaccinatiegraden in Brabant-Zuidoost iets boven het landelijk gemiddelde. In de stad Eindhoven liggen de percentages lager. Zo had van de baby’s die geboren zijn in 2020 vorig jaar 88,1 procent daar de BMR-vaccinatie gekregen (bof, mazelen, rodehond). Dat is een hoger percentage dan in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De gemeente Den haag liet donderdag nog weten zich zorgen te maken over de afnemende vaccinatiegraad. Die ligt in sommige wijken onder de 75 procent. Om mazelenuitbraken uit te sluiten moet dat 95 procent zijn. (ANP)