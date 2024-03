Artsen: ‘Ernstige hinder windturbines’

Volgens de medici ervaart ‘een flink deel’ van de omwonenden ‘ernstige hinder’ door het constante geraas van de draaiende turbines en het laagfrequente geluid dat ze produceren. “De slapeloosheid leidt tot stress, boosheid, vermoeidheid en verhoogde niveaus van irritatie en alertheid”, vertelt Cornelis Pet, huisarts in het Groningse Meeden. “Ik zie ruzies, depressies en suïcidale neigingen. Maar ondanks alle noodkreten aan de politiek, verbetert er niets.”

Kritiek op Nivel-rapport

De artsen die nu alarm slaan, hebben zich in 2021 verenigd in het artsencollectief Wind Wiki. Zij vinden dat de negatieve gevolgen van windturbines voor het woon- en leefklimaat zwaar worden onderschat. Sommige huisartsen zijn ook verbolgen over een recent Nivel-rapport waarin staat dat huisartsen tussen 2012 en 2021 niet vaker acute of chronische gezondheidsproblemen vaststelden bij mensen die dichtbij windturbines wonen dan bij mensen verderop.

Het Nivel keek naar een verband tussen postcodegebieden en de codes waarmee huisartsen de diagnoses van hun patiënten registreren en stuurde het rapport naar de Tweede Kamer. Voormalig huisarts en epidemioloog Dick Bijl over de studie Gezondheidsverkenning Windturbines: “Methodologisch valt er veel op aan te merken. Je mag deze conclusie echt niet trekken”, zegt de wetenschappelijk adviseur van het artsencollectief Wind Wiki.

Tunnelvisie

Volgens huisarts Anneke Bodde uit Denekamp lijden politici en bestuurders aan ‘tunnelvisie’. “Het baart me grote zorgen hoe de overheid te werk gaat. Het enige doel lijkt plaatsing van windparken. Terwijl is bewezen dat voortdurend geluid een verhoogd risico geeft op hart- en vaatziekten. Toch pikt men alleen de gunstige studies eruit.” (ANP)