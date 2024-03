Artsen gaan met ‘Dokters Vandaag’ de strijd aan tegen desinformatie op TikTok

Het kanaal is een reactie op een overvloed aan medische desinformatie op social media. Kijkers worden uitgenodigd om vragen te stellen in de reacties bij de video’s. Deze vragen zullen worden geselecteerd en later worden beantwoord.

Dokters vandaag

Internist Robin Peeters licht toe waarom hij zich heeft verbonden aan het initiatief: “In de spreekkamer krijg ik steeds vaker vragen van patiënten over tegenstrijdige informatie die zij hebben gelezen. Er gaat zoveel onzininformatie rond door zelfbenoemde experts, dat mensen het overzicht kwijtraken.”

Peeters hoopt dat doordat mensen zien dat de video’s gemaakt is door dokters, de medische informatie kunnen onderscheiden van andere berichten. “Door mee te doen wil ik mensen een betrouwbaar platform bieden voor eerlijke en onafhankelijke medische informatie zodat mensen hun eigen keuze kunnen maken.”

Diverse artsen

Meerdere artsen werken samen bij Dokters Vandaag. De meewerkende artsen zijn cardioloog Janneke Wittekoek, huisarts Stefan van Rooijen, longarts Wanda de Kanter, dermatoloog Annemie Galimont, gynaecoloog Bertho Nieboer, longarts Frank Borm, internist Robin Peeters en huisarts Shakib Sana. De artsen zetten zich belangeloos in voor Dokters Vandaag.