Artsen gebruiken uitkomstinformatie steeds vaker

Artsen maken steeds meer gebruik van uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties voor verbetering van patiëntzorg. De afgelopen twee jaar hebben inzichten in de uitkomsten geleid tot gemiddeld 2,7 verbeterinitiatieven per aandoening per centrum. Dit blijkt uit het onderzoek van de Samenwerkende Kwaliteitsregistraties (SKR).

Het SKR-onderzoek ‘Uitkomstinformatie voor kwaliteitsverbetering’ maakt duidelijk hoe ziekenhuizen uitkomstinformatie van kwaliteitsregistraties toepassen in verbetercycli. Het onderzoek is uitgevoerd onder centra die deelnemen aan vijf registraties: de Nederlandse Hart Registratie (NHR), Landelijke Registratie Orthopedische Interventies (LROI), Nefrovisie, Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) en Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA).

Uitkomstinformatie

Het onderzoek laat zien dat uitkomstinformatie zeer actief wordt gebruikt voor kwaliteitsverbetering. De bevindingen zijn gebaseerd op 127 ingevulde vragenlijsten en 18 diepte-interviews verdeeld over 5 kwaliteitsregistraties. 100 procent van de respondenten geeft aan dat uitkomstindicatoren in kaart worden gebracht en besproken worden binnen de vakgroep. Ook zetten artsen dashboards veelvuldig in: 98% van de respondenten maakt gebruik van landelijke dashboards. Daarnaast heeft 62 procent ook eigen dashboards in gebruik.

Verbeterinitiatieven

In de afgelopen twee jaar zijn er gemiddeld 3,2 aanvullende analyses uitgevoerd per centrum voor de selectie van verbeterinitiatieven. Vervolgens zijn er 2,7 verbeterinitiatieven geïnitieerd per centrum. Bij de uitvoering van deze verbeterinitiatieven blijkt het samenstellen van werkgroepen bevorderend te werken. Betrokkenheid van patiënten bij het verbeteren van de patiëntenzorg vanuit multidisciplinaire teams is nog beperkt. Patiëntenorganisaties willen graag dat dit verandert.

Betrouwbare kwaliteitsregistratie

“Het onderzoek laat duidelijk zien dat een betrouwbare kwaliteitsregistratie bijdraagt aan het starten van verbeterprojecten in de centra en daarmee aan de continue verbetering van de zorg”, zegt Niki Medendorp, NHR-projectleider. “Het is mooi om te zien dat dankzij intensieve bijdragen, van data-invoer tot analyse, zoveel waardevolle inzichten naar voren komen”.

Uitkomstgerichte zorg

De aanleiding voor het onderzoek was de opkomst van waardegedreven zorg. Het ministerie van VWS wil dat 50 procent van de patiënt-relevante uitkomsten van zorg inzichtelijk wordt. Dit streven is ook onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte Zorg.