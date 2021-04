Artsen: ‘Geef gratis zonnebrandcrème tegen huidkanker’

De stuurgroep presenteert maandag het Nationaal Actieplan Huidkanker aan de Tweede-Kamercommissie VWS. Volgens de stuurgroep gaat het bij de helft van alle nieuwe kankerpatiënten in Nederland om huidkanker, terwijl die meestal te voorkomen is. Het actieplan benadrukt dat maatregelen nodig zijn om met name kinderen te beschermen. Een verbrande huid op kinderleeftijd verdubbelt de kans om later huidkanker te krijgen.

Buitensporters

Ook buitensporters en buitenwerkers moeten zich veel beter beschermen tegen de zon, meent de stuurgroep. Daarom moeten in sportkantines, op horecaterrassen en op bouwplaatsen zonnebrandcrème worden aangeboden en meer schaduwplekken worden gecreëerd op en rond onder meer parken en speeltuinen. Ook zonnebankgebruikers lopen gevaar. De organisaties stellen dat mensen af moeten van het idee dat een door zon of zonnebank gebruinde huid gezond is.

De NVDV benadrukt dat naast preventie ook slimmere zorg nodig is om het tij te keren. Bijvoorbeeld door betere (digitale) samenwerking tussen patiënten, huisartsen en dermatologen, en inzet van andere nieuwe technieken. Of door het terugdringen van onnodige controlebezoeken voor patiënten met een laag risico op herhaling. (ANP)