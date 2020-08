Artsen hopen op 30 procent minder coronasterfte op IC

De behandeling van covid-19 in het ziekenhuis is de afgelopen maanden aanzienlijk verbeterd. Voorzitters van artsenverenigingen hopen dat patiënten hierdoor minder vaak naar de IC hoeven en dat van de patiënten op de IC’s 30 procent minder overlijdt.

Artsen hebben inmiddels drie geneesmiddelen die hun patiënten kunnen helpen. Daarnaast wordt op de IC veel minder op de buik beademd, aldus de NOS.

Leon van den Toorn, voorzitter van de Nederlandse vereniging van artsen voor longziekten en tuberculose, verwacht dat er straks zo’n 30 tot 40 procent minder patiënten naar de IC hoeven en dat de sterfte op de IC’s met ongeveer een derde omlaag kan.

Annelies Verbon, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor internist-infectiologen, hoopt op 30 procent minder IC-opnames en zo’n 25 procent minder sterfte ten opzichte van de eerste golf. Beiden benadrukken ze dat het lastig is om te voorspellen hoe de resultaten van internationale onderzoeken zich precies vertalen naar de Nederlandse situatie.

Diederik Gommers, voorzitter van de Nederlandse vereniging voor intensive care, is voorzichtiger. Hij verwacht dat de ligduur van coronapatiënten omlaag kan, maar durft daar geen cijfers aan te hangen. “Wij selecteren bijvoorbeeld strenger dan het buitenland als het gaat om wie er op de IC’s terechtkomen. We moeten in de tweede golf zien wat de nieuwe behandelmethoden opleveren voor de patiënten.”