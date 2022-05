Artsen in opleiding krijgen meer aandacht voor impact gezond eten

Artsen in opleiding van de Universiteit Utrecht en studenten voeding en gezondheid van de Wageningen Universiteit gaan volgend studiejaar gezamenlijke projecten doen. Het doel is artsen bewuster te maken van de invloed van voeding.

De medische wereld gaat traditiegetrouw vooral over mensen beter maken. De laatste jaren verschuift de balans echter meer naar de vraag hoe je mensen gezond houdt. Door gezond te eten, is een deel van het antwoord. Artsen, vooral huisartsen, kunnen daar een grotere rol in spelen, schrijft Trouw.

Gezond eten en gezondheid

Daarom zoeken studenten geneeskunde van de Universiteit Utrecht en studenten voeding en gezondheid van de Wageningen Universiteit elkaar volgend studiejaar op voor gezamenlijke projecten. “Zo proberen wij artsen nog bewuster te maken van de invloed van voeding”, zegt Rolf Marteijn, opleidingsdirecteur voeding en gezondheid van de Wageningen Universiteit.

Huisarts als aanspreekpunt

Hij ziet vooral een rol voor de huisarts omdat die het eerste aanspreekpunt is voor mensen met klachten. “We willen van de huisarts geen halve voedingsdeskundige maken”, zegt Marteijn. “Maar nu speelt voeding nauwelijks een rol in de opleiding. Door dat te veranderen, met samenwerking, zorgen we ervoor dat studenten voeding als onderdeel van gezondheid gaan beschouwen.” (ANP/Skipr)