Artsen kunnen sneller specialist ouderengeneeskunde worden

De vijf opleidingsinstituten die samenwerken in SOON zien het aangepaste traject met vrijstellingen als een noodzakelijke toevoeging om voldoende specialisten ouderengeneeskunde voor de toekomst op te leiden. De huidige instroom is onvoldoende en moet zeker verdubbeld worden.

Verrijking

SOON stelt dat steeds meer artsen met een afgeronde medische vervolgopleiding interesse heeft om te stromen bij de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde. Dat leidt de organisatie onder meer af uit de hoge opkomst bij een informatiebijeenkomst die SOON onlangs voor geïnteresseerde artsen organiseerde. “De instroom van artsen met een aanvullende expertise is een verrijking voor het vak van de specialist ouderengeneeskunde”, zegt Raymond van de Walle, bestuursvoorzitter bij SOON. “Daarbij weet ik ook zeker dat het vak van de ouderengeneeskunde een verrijking voor deze artsen is”

Op maat

Het aangepaste traject moet hen verleiden de carrièreswitch wel te maken. Artsen met een afgeronde vervolgopleiding krijgen vrijstellingen en volgen een opleiding van minimaal één jaar. Bij elke arts wordt vooraf specifiek gekeken welk onderwijs en welke stages nog nodig zijn om volwaardige specialist ouderengeneeskunde te worden.

Salaris

Naast de opleiding is het lagere salaris ook vaak een sta-in-de-weg om de overstap ook daadwerkelijk te maken. Volgend jaar komt er een stimuleringsregeling voor het omscholen van ervaren medisch specialisten. De zorgt voor een substantiële aanvulling op het reguliere basissalaris van een arts in opleiding tot specialist ouderengeneeskunde.

Vanaf 15 augustus tot en met 14 oktober is het mogelijk om te solliciteren voor een opleidingsplaats die start per 1 maart 2023.