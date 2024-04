Artsen maken actieplan voor meer artsen buiten ziekenhuis

Artsen die buiten de muren van het ziekenhuis werken, hebben het actieplan ‘Meer extramurale artsen’ opgesteld. Daarmee willen onder meer verslavingsartsen, bedrijfsartsen en specialisten ouderengeneeskunde de tekorten in eigen gelederen tegengaan.

Ruim de helft van de artsen werkt buiten het ziekenhuis, extramuraal. Dit zijn onder meer verslavingsartsen, huisartsen, artsen verstandelijk gehandicapten, specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en artsen Maatschappij en Gezondheid. Zij zijn niet alleen belangrijk voor de volksgezondheid, zorg en het arbeidspotentieel van Nederland, maar maken ook de beweging mogelijk naar meer preventie, zorg in de thuissituatie en het terugdringen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.

Tekorten aan artsen

Binnen verschillende extramurale vakgebieden zijn nu al tekorten aan artsen. De verwachting is dat deze tekorten in de toekomst alleen maar zullen toenemen, wanneer er niets verandert. Dit probleem is geadresseerd vanuit één vakgebied. Met de Actieplannen Meer Extramurale Artsen werken voor het eerst alle kernspelers uit het extramurale veld samen aan een gerichte aanpak om deze dreigende tekorten aan te pakken.

Actieplan meer extramurale artsen

In opdracht van de NFU en KNMG heeft de werkgroep, die bestaat uit achttien organisaties en verenigingen, het gehele traject geanalyseerd; van selectie voor de studie geneeskunde tot het werken als geneeskundig specialist. Daarbij zijn acht problemen geselecteerd die als eerste moeten worden aangepakt, met voor elk probleem een uitgewerkt actieplan. Voorbeelden van plannen zijn bijvoorbeeld het aanbieden van korte stages in de extramurale vakgebieden, een structurele financiering voor de vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde en het verbeteren van de aantrekkelijkheid en beloning van de extramurale artsenberoepen.

Menno Reijneveld, voorzitter van de werkgroep Meer extramurale artsen: ”We weten al langer dat meer aandacht voor extramurale vakken in de opleiding ook meer interesse voor die vakgebieden oplevert. Maar hoe organiseer je dat dit ook echt gebeurt? Met dit actieplan hopen we oplossingen aan te dragen voor dergelijke uitdagingen.”

De actieplannen zijn niet vrijblijvend. Er zijn verantwoordelijke partijen benoemd en er is een planning in de plannen opgenomen. De komende twee jaar zullen de actieplannen worden uitgevoerd.