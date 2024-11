Artsen: onderzoek naar euthanasiewens jongeren voorbarig

Artsenfederatie KNMG en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hebben kritiek op het voorstel van NSC-Kamerlid Rosanne Hertzberger om een onderzoek in te stellen naar de toegenomen euthanasiewens van jongeren die geestelijk in de knel zitten. Zij diende daartoe begin oktober een initiatiefnota in.