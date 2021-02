Artsen pakken problemen binnenoor aan met artificial intelligence

Om het binnenoor te kunnen onderzoeken met MRI-scans, moet het binnenoor heel precies te zien zijn op zo’n scan. Bij zo’n kleine structuur is dat een hele uitdaging, vertelt Radiomics onderzoeker Akshayaa Vaidyanathan. “Tot nog toe gaven artsen handmatig aan waar het binnenoor zich precies bevindt op een scan, maar dit is niet alleen heel tijdrovend, het kan ook leiden tot grote verschillen onderling.”

Problemen weggenomen

Een nieuwe methode, gebaseerd op artificiele intelligentie, is daarom ontwikkeld om dit probleem op te lossen. Met de toepassing kan het binnenoor geheel geautomatiseerd herkend worden op een MRI-scan. Dit kan binnen enkele seconden, en kan vaak opnieuw gedaan worden met een hoge reproduceerbaarheid, licht KNO-arts Vincent van Rompaey, verbonden aan het Universitair Ziekenhuis Antwerpen, toe. “Deze toepassing kan in de toekomst artsen helpen in de diagnose en behandeling van aandoeningen in het binnenoor, maar ook behulpzaam zijn in de opleiding van artsen.”

Theelepeltje

Volgens Raymond van de Berg, KNO-arts en evenwichtsexpert aan het Maastricht UMC+, is de complexiteit van het binnenoor – mede doordat het zo klein is – te vergelijken met de inhoud van een theelepeltje. “Een theelepeltje (5 milliliter) kan 25 keer de inhoud van het binnenoor bevatten. Deze nieuwe techniek met artificiële intelligentie kan ons helpen om het binnenoor veel beter en sneller met een MRI-scan in kaart te brengen.”