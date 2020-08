Artsen publieke gezondheid keren zich tegen polarisering coronadebat

De Koepel van Artsen Maatschappij + Gezondheid (KAMG) is bezorgd over de polariserende maatschappelijke discussie rond de aanpak van corona. Deze is ‘onwenselijk en schadelijk’, aldus KAMG. De koepel denkt met haar expertise te kunnen bijdragen aan ‘verstandige afwegingen, waar Nederland meer aan heeft dan spoedwetgeving’.

In de discussie rond de aanpak van Covid-19 worden “ogenschijnlijke tegenstellingen uitvergroot”, vindt de KAMG, “volksgezondheid of economie, zelfbeschikking of overheidsingrijpen”. Daarbij verschuift het accent naar steeds andere doelstellingen en uitgangspunten: virusbestrijding, preventie, leefstijl, toegang tot optimale zorg, zelfbeschikking, de zorg voor mensen met verhoogde kwetsbaarheid voor het virus en de gevolgen van de maatregelen.

Dialoog

Volgens de koepel gaat het in wezen om dilemma’s die met dialoog kunnen worden verhelderd. Daarvoor is het noodzakelijk dat de kennis en ervaring met infectieziektebestrijding en -preventie worden samengebracht met kennis over de zorgverlening aan patiënten en kennis over de maatschappelijke en economische impact van de maatregelen.

Experttafels

KAMG juicht het instellen van zogeheten experttafels toe. Deze moeten er voor zorgen dat keuzes over maatregelen, die zoveel mensen raken, zo zorgvuldig en proportioneel mogelijk gemaakt worden. Zo dragen ze ook bij aan een doelmatige besteding van publieke middelen. De KAMG vindt dat ze een plek aan de experttafels verdient om ze in haar achterban meerdere expertisen verenigt.