Artsen schrijven minder antibiotica voor dan voor coronaperiode

Huisartsen en artsen in ziekenhuizen schrijven meer antibiotica voor dan tijdens de coronajaren, maar minder dan in de jaren vóór corona, staat in een rapport 2023 van de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB) en het RIVM.

In 2020 en 2021 schreven artsen in Nederland minder antibiotica voor. Waarschijnlijk omdat er door de coronapandemie minder mensen bij de huisarts kwamen of in het ziekenhuis lagen voor ziektes anders dan corona. Dit effect van de pandemie op het gebruik van antibiotica begint af te nemen. In 2022 schreven huisartsen en artsen in ziekenhuizen meer antibiotica voor dan tijdens de coronajaren.

Meer uitbraken

In ziekenhuizen was het gebruik ongeveer hetzelfde als in de jaren vóór de pandemie. Huisartsen schreven ze iets minder vaak voor. Verder meldden ziekenhuizen en verpleeghuizen weer meer uitbraken van infecties door resistente bacteriën dan in de coronajaren. Dit aantal is in 2022 nog altijd lager dan in de jaren vóór de pandemie.

Resistent

In Nederland was het deel van de bacteriën dat resistent was voor antibiotica in 2022 ongeveer even groot als in 2021. Maar ondanks de stabiele percentages bij mensen blijft oplettendheid voor het ontwikkelen van resistentie nodig, benadrukt het RIVM. Vooral mensen die in het buitenland in het ziekenhuis lagen, kunnen bacteriën bij zich dragen die ongevoelig zijn tegen meerdere soorten antibiotica tegelijk.