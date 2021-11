Artsen spoedeisende hulp vrezen overbelasting zorg

Artsen op de spoedeisende hulp (SEH) vrezen dat ziekenhuizen de toestroom aan coronapatiënten niet meer aankunnen. De Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) liet donderdagavond weten dat alle media-aandacht uitgaat naar het tekort aan bedden op de intensive care (ic), maar meldt dat “het probleem groter is dan dat”.

De vereniging noemt het een “zorgwekkende situatie” dat spoedeisende-hulpafdelingen “volstrekt overbelast” raken. Verschillende artsen vertellen anoniem over de situatie op de werkvloer. “Er rijden hier allemaal ambulances rondjes die hun patiënten niet kwijt kunnen. Dit heeft niets met ic-bedden te maken”, aldus een van de artsen die zegt dat er een “algemeen tekort aan ziekenhuisbedden is”. Een andere arts noemt het “twijfelachtig” of de acute zorg voor iedereen beschikbaar kan blijven.

Verstopping

NVSHA-voorzitter David Baden zegt dat “een totale verstopping van de acute zorg” dreigt. “De mate van vrijheid die we ons als land permitteren heeft consequenties voor de mensen in ons land”, aldus Baden. Hij zou graag zien dat er niet alleen meer directe en concrete maatregelen komen voor de korte termijn, maar dat men ook iets doet aan het personeelstekort in de zorg. (ANP)