Artsen voeren klachtenlijst tuchtklachtfunctionarissen aan

Het aantal vragen en klachten over de zorg is in 2022 toegenomen tot 1.498. Dat blijkt uit het maandag gepubliceerde jaarverslag 2022 van de tuchtklachtfunctionarissen. Circa 78 procent van de klachten die tuchtklachtfunctionarissen in 2022 ontvingen, ging over artsen.

In 2022 ontvingen de tuchtklachtfunctionarissen 1.498 vragen en klachten. In 2020 en 2021 waren dit er 1.096 en 1.215. “Sinds de start van de tuchtklachtfunctionarissen in 2019 zien we elk jaar een toename van het aantal contactmomenten”, valt te lezen in het jaarverslag. “Achter de vragen en klachten gaan zorgen, verdriet en soms wanhoop, plus niet zelden onrealistische verwachtingen over de zorg schuil.”

Meeste klachten over huisarts

70 procent van de klachten (1.047) betreft onvrede over een of meer BIG-geregistreerde zorgverlener(s). De overige 451 klachten gaan over niet-BIG-geregistreerde zorgverleners of onvrede over de ontvangen zorg. Van de klachten over BIG-geregistreerde zorgverleners gaat 78 procent (814 klachten) over artsen. “Hierna volgen op grote afstand klachten over gezondheidszorg-psychologen (6 procent), verpleegkundigen (5 procent) en tandartsen (5 procent).” 6 procent van de klachten gaat over de overige BIG-beroepsgroepen.

Bij klachten over de beroepsgroep artsen is 697 keer van de 814 een specialisme bekend. De meeste klachten waren verhoudingsgewijs gericht aan de huisarts (38 procent). Daarnaast werden de meeste klachten geuit over psychiaters (17 procent).

Ggz

De klachten die bij de tuchtklachtfunctionarissen binnenkomen over verleende geestelijke gezondheidszorg (ggz) zijn heel divers en lopen uiteen van ‘onterechte’ opname en ‘verkeerde’ diagnose tot veel last van bijwerkingen van medicatie of slechte omstandigheden in de zorginstelling. “Het valt op dat de klachtmogelijkheden vaak niet of maar ten dele bij klagers bekend zijn”, aldus het jaarverslag.

In 2022 hebben de tuchtklachtfunctionarissen in totaal ondersteuning geboden bij 133 klaagschriften en beroepschriften met betrekking tot een tuchtklachtprocedure tegen een BIG-geregistreerde zorgverlener. Bij het merendeel van de klachten, 62 procent, hebben de tuchtklachtfunctionarissen vooral informatie verstrekt.