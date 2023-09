Artsen worstelen met euthanasiewens van mensen met dementie

Door een wijziging van de Nederlandse richtlijn voor euthanasie in 2015 is het niet langer nodig dat een euthanasiewens in woord of gebaar bevestigd moet worden, ook als de patiënt met dementie inmiddels wilsonbekwaam is. Daarop volgde in de media en onder artsen commotie. Jaap Schuurmans, huisarts en onderzoeker van het Radboudumc, onderzocht de bereidheid onder artsen.

Onder druk gezet

Steeds meer mensen met dementie in Nederland vullen een wilsverklaring in en verwachten dat ze recht hebben op euthanasie wanneer zij door hun ziekte wilsonbekwaam worden. Schuurmans’ proefschrift wijst echter uit dat de verwachting van patiënten niet strookt met de bereidheid van artsen. Hij hield tientallen interviews en voerde een enquête uit onder bijna 450 huisartsen en artsen ouderengeneeskunde. Daaruit blijkt dat de bereidheid onder artsen om euthanasie toe te passen groot is, behalve bij mensen met dementie.

Artsen twijfelen over de waarde van een eerder opgestelde wilsverklaring. Ook hebben ze moeite met de inschatting van ondraaglijk lijden, een vereiste voor euthanasie. Zelfs als iemand vooraf heeft gezegd: ‘Als ik mijn geliefden niet meer herken is dat ondraaglijk lijden’. Zij voelen zich daardoor onder druk gezet, ervaren onzekerheid en stuiten op hun eigen emotionele en persoonlijke kaders. De onderzoeker verwacht dat de druk zal toenemen. “We zien een trend in de samenleving dat het professionele oordeel van artsen steeds minder bepalend is. Het belang van de beleving en zelfstandigheid van de patiënt groeit en krijgt meer invloed op medische beslissingen. Mensen willen eigen regie en dat legt druk op artsen”, aldus Schuurmans.

Begeleiding en voorlichting

Uit het onderzoek van Schuurmans blijkt verder dat artsen behoefte hebben aan meer begeleiding, niet alleen door Steun en Consultatie Euthanasie Nederland-artsen en artsen van de levenseindekliniek, maar ook door palliatieve of geriatrische teams. Ze willen ondersteuning door overleg met andere artsen en ethici. Daarnaast zou scholing over wilsverklaringen en juridische kaders nuttig zijn, aldus Schuurmans.

Ook patiënten en hun naasten moeten volgens hem betere voorlichting krijgen. “De veronderstelling dat een wilsverklaring garantie biedt op euthanasie is een misvatting en moet bijgesteld worden. Ik zou het woord wilsverklaring graag veranderen in wensverklaring.” Euthanasie bij dementie is volgens Schuurmans geen discussie van voor of tegen zijn. “Het is vooral belangrijk dat een heel team zich goed inleeft in de persoonlijke achtergrond van een patiënt en ook blijft kijken naar alternatieven. Veel ongemakken of leed kunnen we wegnemen met de huidige inzichten van psychosociale interventies, medicatie of sedatie. We moeten rondom euthanasie vooral niet vooringenomen zijn.”