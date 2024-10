Asielzoekers krijgen zorg in tbs-kliniek Veldzicht tot alternatief is gevonden

Asielzoekers vanuit het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) krijgen zorg in de Overijsselse tbs-kliniek Veldzicht in Balkbrug tot een passende oplossing is gevonden. Dat zegt een COA-woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf dat asielzoekers met ernstige psychische problemen binnenkort niet meer welkom zijn in de kliniek.

Volgens het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid is de reden voor een mogelijke stop op behandeling van asielzoekers in de kliniek een capaciteitsprobleem binnen de forensische zorg. Daarom wordt gekeken of er mogelijk meer tbs-patiënten opgenomen kunnen worden in Veldzicht. De afspraak met het COA is wel dat de asielzoekers de kliniek pas verlaten als er iets anders voor hen is gevonden.

Meer tbs-plekken

De woordvoerder van het COA bevestigt dus dat er verschillende opties worden onderzocht om meer tbs-plekken te creëren. Maar wanneer een mogelijke stop op asielzoekers in de kliniek ingaat en of mensen vanuit het COA die er al zorg krijgen wel mogen blijven, weet hij niet.

Centrum voor Transculturele Psychiatrie

Het ministerie meldt dat “verschillende scenario’s en maatregelen” worden onderzocht in de zoektocht naar meer capaciteit binnen de forensische zorg. “Er wordt onder meer gekeken naar Veldzicht, een Centrum voor Transculturele Psychiatrie – waar onder anderen vreemdelingen en mensen met een migratieachtergrond worden behandeld. Onderzocht wordt welke zorg en voor welke doelgroepen binnen Veldzicht in de toekomst zorg kan worden geleverd.”

Steekincident

De kliniek was nog niet bereikbaar voor een reactie. Op 5 november 2022 vond er een dodelijk steekincident plaats in Veldzicht. Een asielzoeker stak toen een medewerker dood en verwondde twee sociotherapeuten. Daarna maakte hij een einde aan zijn eigen leven. De Inspectie Justitie en Veiligheid deed onderzoek naar het incident. Daaruit kwam naar voren dat de veiligheid in de kliniek verbeterd moest worden en er snel gespecialiseerde plekken voor vreemdelingen met psychiatrische problemen moesten komen. (ANP)