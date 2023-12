ASR wil niet weer zo hard groeien in verzekerden

Die flinke groei trok een wissel op de zorgtak waar 250 mensen werken en ook was er meer bufferkapitaal nodig. De onverwachte toename leidde tot een noodgedwongen achtergestelde lening van het moederbedrijf van 46 miljoen euro om de buffers aan te vullen.

Maar tegelijk mag de verzekeraar niet zomaar geld uit de zorgtak halen wanneer er een overschot is. Wel mag ASR winst uitkeren op de aanvullende verzekeringen die door een apart bedrijf worden verkocht. ASR zegt dat dit geld altijd gebruikt is om de positie van de basisverzekering te ondersteunen.

Marktprikkels

Topman Jos Baeten benadrukt ook de politieke discussies over zorg als reden voor het beperken van groei en pleit voor meer economisch rationele besluitvorming in de sector. Hij pleit voor meer marktprikkels. “Het moet wel uitkunnen. In de zorg is dat kennelijk niet meer belangrijk”, aldus Baeten. “Juist op plekken waar de minste marktwerking bestaat, zoals in de huisartsenzorg, lijken de problemen het grootst. Wij geloven dat marktprikkels kunnen helpen om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden.”