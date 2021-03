AstraZeneca-vaccin voorkomt alle ziekenhuisopnames en sterfte

Het coronavaccin van AstraZeneca is volgens een studie in de Verenigde Staten voor 79 procent effectief bij het voorkomen van de ziekte. De farmaceut publiceerde maandag de eerste resultaten van het onderzoek waar zo’n 30.000 proefpersonen aan meededen. Het middel was volgens die gegevens 100 procent effectief bij het voorkomen van ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Coronavaccin

De uitkomst van het onderzoek is ook goed nieuws voor ouderen, een groep die vorig jaar niet goed was vertegenwoordigd bij klinisch onderzoek naar het middel. Daarom besloten sommige landen, waaronder ook Nederland, om in eerste instantie alleen mensen onder de 65 in te enten met het coronavaccin van AstraZeneca.

65-plussers

Dit keer was zo’n 20 procent van de deelnemers aan het onderzoek 65 jaar of ouder. AstraZeneca zegt dat de effectiviteit van het coronavaccin binnen die groep 80 procent is. De uitkomst van het onderzoek wordt gezien als een stap richting goedkeuring van het middel in de Verenigde Staten, waar het vaccin nog niet wordt gebruikt.

Onrust

Over het AstraZeneca-vaccin ontstond eerder deze maand onrust in Europa. Daar lieten Nederland en andere landen het vaccineren stilleggen vanwege zorgen over mogelijke zeldzame bijwerkingen. Er waren meldingen dat mensen na de prik last kregen van een combinatie van trombose (de vorming van bloedstolsels) en een tekort aan bloedplaatjes. De Europese toezichthouder EMA benadrukte later dat het middel veilig en effectief is.

Proefpersonen

Naar die zorgen is ook tijdens de Amerikaanse studie gekeken. AstraZeneca zegt dat niet is gebleken dat de 21.583 deelnemers die zeker één dosis kregen een verhoogd risico hadden op trombose. De overige circa 10.000 proefpersonen kregen een placebo, om de uitkomsten te kunnen vergelijken. (ANP)