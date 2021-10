AstraZeneca vraagt spoedvergunning anti-coronamiddel aan bij FDA

Als de spoedvergunning wordt verleend, kan het middel direct worden ingezet in de VS. AstraZeneca benadrukt dat het middel mensen kan helpen die niet goed op coronavaccins reageren, zoals bijvoorbeeld mensen die een niertransplantatie hebben ondergaan. Maar in theorie kan de behandeling ook werken voor gezonde mensen die niet zijn gevaccineerd, legt een woordvoerster van AstraZeneca desgevraagd uit. De FDA beslist voor welke groepen mensen het medicijn mag worden ingezet.

Coronavaccins

De coronavaccins werken bij een deel van de mensen niet goed, vanwege problemen met hun afweersysteem. Zij zijn dus niet goed beschermd tegen het virus na vaccinatie.

Preventief

De behandeling die is ontwikkeld door AstraZeneca wordt preventief toegediend. De combinatie van twee verschillende typen antilichamen kan het virus, wanneer het het lichaam binnendringt, herkennen en neutraliseren. Daardoor word je niet ziek.

Aanvraag

AstraZeneca bereidt ook een aanvraag voor toelating van het medicijn voor bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en bij de Britse medicijnwaakhond MHRA. (ANP)