Astrid Schulting directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland

Astrid Schulting wordt per 1 oktober de nieuwe directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland en GHOR IJsselland. Zij volgt de huidige directeur Rianne van den Berg op.

Dat meldt GGD IJsselland op 14 juli. Astrid Schulting heeft ruime bestuurlijke en gemeentelijke ervaring. Ze werkt momenteel als gemeentesecretaris bij de gemeente Westerkwartier en daarvoor bij de gemeente Meppel. In 2021 is zij tweede geworden in de verkiezing van ‘Overheidsmanager van het jaar 2021’.

“Ik draag in het volste vertrouwen het stokje over aan Astrid. Ik ben blij dat Astrid verder zal gaan met het uitdragen van positieve gezondheid en het versterken van de publieke gezondheid”, zegt Rianne van den Berg, directeur Publieke Gezondheid GGD IJsselland.