Astrid Westerbeek nieuwe directeur-bestuurder bij FWG

Westerbeek komt uit de eigen gelederen. Op dit moment is Westerbeek nog werkzaam als directeur Onderzoek en Innovatie bij FWG. De afgelopen jaren heeft zij diverse rollen vervuld binnen de organisatie, waaronder die van plaatsvervangend directeur.

Arbeidsmarkt

“Vanuit onze bijzondere kennispositie wil ik met FWG de komende jaren nog meer van toegevoegde waarde zijn bij actuele arbeidsmarkt- en beloningsvraagstukken”, zegt Westerbeek in een persbericht. “Daarnaast zet ik me met trots in voor een toekomstgericht functiewaarderingssysteem in de zorg. Ik kijk ernaar uit om hier als directeur-bestuurder van FWG mee aan de slag te gaan.”