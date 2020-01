ASZ-bestuurder versterkt raad van toezicht Gelre

Anneke Sanderse-van der Weide is per 1 januari toegetreden als nieuw lid van de raad van toezicht van Gelre ziekenhuizen is per 1 januari 2020 gewijzigd. Ze volgt in deze rol Gert de Beij op.

Sanderse is momenteel werkzaam als lid van de raad van bestuur van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASZ) in Dordrecht. Ook is ze lid van de raad van toezicht van de Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Eerder was ze onder meer actief als directeur van het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en als strategisch adviseur en manager in Medisch Centrum Haaglanden in Den Haag. Sanderse begon haar carrière met een studie HBO verpleegkunde en een doctoraal Beleid en Management Gezondheidszorg, waarna ze als organisatieadviseur bij diverse zorgorganisaties werkte.

Volgens voorzitter Maarten Rook is Sanderse’s ervaring in de ziekenhuiswereld “met in het bijzonder kwaliteit en veiligheid van patiëntenzorg” van grote toegevoegde waarde voor de raad van toezicht.