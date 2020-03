In feite fungeert het dashboard momenteel als ‘Hospital Control Center’, zegt Van der Meer op Qruxx. Tevens is een ‘light’-variant beschikbaar op het intranet.

Het dashboard is gebouwd door het Bedrijfsinformatiecentrum van het ziekenhuis. Manager Patrick Hordijk: “Het Covid-Dashboard voorziet in een grote behoefte. Hoe onaangenaam de aanleiding ook is, juist nu zijn betrouwbare data, interpretatie en visualisatie van grote toegevoegde waarde.”

