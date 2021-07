Athanasios Maras vanaf 1 september directeur ARQ

Psychiater Athanasios Maras is als volwassenen- en kinder- en jeugdpsychiater opgeleid in het Duitse excellentiecentrum voor psychiatrie, het Central Institute of Mental Health in Mannheim. De afgelopen 14 jaar was hij werkzaam bij Yulius als directeur van de Yulius Academie, verantwoordelijk voor innovatie, wetenschap en deskundigheidsbevordering van Yulius, en als specialist in de patiëntenzorg met speerpunt gericht op de verbinding van Zorg en Onderwijs en a.i. voor de poliklinische zorg van volwassenen.

Brede kennis

Jan-Wilke Reerds, voorzitter Raad van Bestuur: “Met zijn brede kennis en ervaring op het gebied van psychotrauma kan hij een grote bijdrage leveren aan de verdere innovatieve ontwikkeling van ARQ.” Psychiater Ruud Jongedijk wordt binnen ARQ strategisch adviseur van de Raad van Bestuur met een focus op de verdere ontwikkeling van ARQ Academy.