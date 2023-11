Atlant erkend als doelgroep expertisecentrum voor drie complexe aandoeningen

Dit zijn drie van de in totaal acht ‘laag volume, hoog complex’ (LVHC) doelgroepen. Atlant brengt als DEC, samen met het doelgroep netwerk de kwaliteit van zorg landelijk naar een hoger niveau.

Laag volume hoog complex

Bij het syndroom van Korsakov, de ziekte van Huntington en GP+ is de zorgvraag zeer complex. Zowel op lichamelijk als psychisch gebied komen grote uitdagingen naar voren. Het volume van deze groepen is echter laag, het gaat om maximaal 1500 mensen in Nederland. Daardoor is er relatief weinig kennis en zijn er nog weinig experts in Nederland en daarbuiten.

Atlant levert al jarenlang zorg, begeleiding en behandeling op deze specifieke vakgebieden. Deze kennis wordt aangevuld met nieuwe inzichten en expertise die voortkomt uit de wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoeken die Atlant uitvoert.

Landelijk doelgroepnetwerk

Voor elke LVHC doelgroep is een landelijk doelgroepnetwerk ontwikkeld om de kwaliteit van zorg en de kennis goed te houden, te verbeteren en te versterken. Hierdoor verbetert de kwaliteit van leven van mensen met deze aandoeningen.

Elk doelgroepnetwerk bestaat uit Doelgroep Expertisecentra (DEC’s), Regionale Expertisecentra (REC’s) en een kenniscentrum.

Kennis en expertise delen

Atlant biedt als DEC consultatie, ondersteuning en advies aan andere (zorg)organisaties die met mensen met deze complexe aandoeningen werken. Door het delen van kennis, inzichten en expertise krijgen zorgprofessionals in Nederland goede handvatten om met de complexe zorgvraag om te gaan.

Hierdoor kunnen mensen met deze ziekten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving blijven wonen. Wanneer dit geen mogelijkheid meer is helpt Atlant, in samenwerking met de andere DEC’s, bij het vinden van de juiste plek. Ook voor de mensen met de meest complexe zorgvraag waarbij het vinden van een passende woonomgeving een uitdaging is.