Autobrand in garage Jeroen Bosch Ziekenhuis

Vanochtend is er rond half 8 brand uitgebroken in de personeelsparkeergarage van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dat meldt het ziekenhuis online in een bericht.

De brandweer was snel ter plaatse en heeft de brand inmiddels onder controle. De brand is ontstaan in een auto die op de derde verdieping stond en is overgeslagen naar waarschijnlijk vier of vijf andere auto’s. Eén vrouw heeft rook ingeademd en is voor behandeling op de spoedeisende hulp.

Jeroen Bosch Ziekenhuis

De brand had verder geen consequenties voor de zorg en het ziekenhuis. De bezoekersparkeergarage is gewoon geopend voor patiënten en bezoekers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Personeel

De personeelsparkeergarage is nog niet vrijgegeven. Personeel kan dus niet in- of uitrijden. Personeel kan parkeren in het nabijgelegen Transferium en op het extra geopende Pastorieterrein. Hoe groot de schade aan het gebouw is, is nog onduidelijk.