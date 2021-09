AWVN: Meeste werkgevers willen weten of personeel is gevaccineerd

Een grote meerderheid van de Nederlandse werkgevers wil weten of hun werknemers zijn gevaccineerd. Ze willen dat het in ieder geval voor bepaalde banen mogelijk wordt om te registreren of medewerkers zijn ingeënt. Dat meldt AWVN, de belangrijkste arbeidsvoorwaarden­adviseur van werkgevers in Nederland, op basis van onderzoek onder meer dan 600 bedrijven waar de Volkskrant eerder over schreef.