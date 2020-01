AxionContinu benoemt nieuwe bestuursvoorzitter

Martin den Hartog is met ingang van 1 maart 2020 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur van AxionContinu. Hij volgt in deze rol Eliane Thewessen op, die in december 2019 afscheid nam.

Den Hartog is op dit moment bestuurder bij Avoord Zorg en Wonen, een organisatie voor verpleging, verzorging, thuiszorg en welzijn. Eerder was hij onder meer directeur bij de William Schrikker Groep en het CIZ. Daarnaast heeft hij diverse nevenfuncties, waaronder die van voorzitter van de Associatie Hospicezorg Nederland en bestuurslid van Stichting Topcare. Den Hartog is van oorsprong verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg.

Bij AxionContinu zal Den Hartog samen met Marie-Claire van Hek, die in september 2019 als bestuurder begon, een tweehoofdige raad van bestuur vormen. Hij zal zich vooral richten op de zorginhoudelijke portefeuille, wetenschap en onderzoek. Van Hek geeft sturing aan financiën, bedrijfsvoering, vastgoed en digitalisering.

AxionContinu biedt met ruim 2000 medewerkers en 1000 vrijwilligers wonen, zorg en revalidatie in Utrecht en omgeving.