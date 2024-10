AzG: Agema had sneller meer mpox-vaccins moeten doneren

Het is mooi dat Nederland nu alsnog mpox-vaccins lijkt te gaan doneren, maar dat had veel eerder moeten gebeuren en het hadden veel meer doses moeten zijn. Dat zegt Amrish Baidjoe, directeur epidemiologie van Artsen zonder Grenzen (AzG).

De Tweede Kamer heeft zorgminister Fleur Agema dinsdag opdracht gegeven om 13.200 vaccindoses te doneren aan Afrikaanse landen waar het virus om zich heen grijpt. Agema had eerder gezegd dat ze zich daaraan zou houden, ook al is ze eigenlijk tegen het afstaan van de doses. Artsen zonder Grenzen hoopt dat Agema de vaccins nu snel schenkt.

Noodtoestand

Artsen zonder Grenzen riep Agema meer dan een maand geleden al op om te doneren. Baidjoe: “Nu is er veel tijd verstreken, en dat kun je niet gebruiken tijdens een noodtoestand. Nederland is er weer niet in geslaagd om op tijd vaccins te brengen naar de plek waar ze het hardst nodig zijn, ondanks de adviezen van deskundigen wereldwijd, van Agema’s eigen ambtenaren en van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.”

Meer vaccins nodig

De hulporganisatie had ook gehoopt op meer vaccins van Nederland. “Alle beetjes helpen, maar het zijn maar 13.200 doses, terwijl er 10 tot 12 miljoen doses nodig zijn. Landen om ons heen doneren elk gemiddeld 100.000 doses”, zegt Baidjoe.

Nederland beschikt zelf over ongeveer 100.000 doses van het vaccin, en mogelijk meer. Volgens Baidjoe kan Nederland gemakkelijk de helft daarvan missen. “Westerse landen hebben grote voorraden. Ook kunnen ze doses onderling gauw uitwisselen als het virus zich snel verspreidt, terwijl de kans daarop nog steeds bijzonder klein is. Bij de vorige uitbraak in 2022 zijn veel risicogroepen al gevaccineerd. Om mpox onder controle te krijgen, kun je dan beter vaccins brengen naar de plekken waar een uitbraak gaande is.” (ANP)