Keer Diabetes2 Om gaat de wijk in

De start is op 26 juni in Rotterdam, in de wijk Feijenoord.

Mensen met een lage sociaaleconomische positie vinden moeilijk hun weg naar hulpprogramma’s terwijl juist in deze groep twee keer zoveel diabetesgevallen voorkomen en mensen gemiddeld vijf jaar korter leven. Stichting Voeding Leeft, die Keerdiabetes2om ontwikkelde, introduceert de nieuwe aanpak samen met Social Impact Fonds Rotterdam en huisartsenpraktijk Mozaiek. Het lokale project in Rotterdam dient als blauwdruk met als uiteindelijk doel het aantal diabetespatiënten drastisch te verminderen en de gezondheidsverschillen tussen mensen met een hoge en lage sociaaleconomische positie in heel Nederland te verkleinen.

Diabetes type 2

Diabetes type 2 is één van de meest voorkomende chronische ziektes ter wereld. In Nederland zijn er 1,4 miljoen mensen met prediabetes en 1,2 miljoen mensen met diabetes type 2. Door een combinatie van factoren zoals weinig tijd, meer financiële stress en minder toegang tot informatie zijn mensen met een lagere sociaaleconomische positie vaak ondervertegenwoordigd in leefstijlprogramma’s. Emma Coles, directeur bij Voeding Leeft: “Met een snel groeiend aantal mensen met diabetes type 2 stevenen we af op een nationale diabetescrisis. Ondervertegenwoordiging van deze groep binnen leefstijlprogramma’s betekent dat we de bestaande gezondheidsverschillen niet kunnen verkleinen. Zonde, want juist zij hebben baat bij een brede leefstijlaanpak.”

Leefstijlprogramma in de wijk

Het percentage mensen met een lage sociaaleconomische positie is in de wijk Feijenoord uitzonderlijk hoog. Coles: “Ons doel met deze aanpak is om iedereen met prediabetes en diabetes type 2 te stimuleren om hun leefstijl te verbeteren, waardoor ze minder medicatie nodig hebben en zich energieker voelen.” Tijdens het programma Keer Diabetes2 Om gaan deelnemers onder begeleiding van een verpleegkundige, diëtist en coach aan de slag. Op een begrijpelijke manier leren zij over de relatie tussen diabetes type 2 en hun leefstijl en krijgen ze tools mee op het gebied van voeding, beweging, slaap en ontspanning. In deze wijkgerichte aanpak wordt ook gekeken naar ondersteuning op het gebied van financiën, omdat in de praktijk blijkt dat het hebben van geen of weinig grip op financiën een belangrijke trigger is voor stress en verslechtering van de gezondheidssituatie.