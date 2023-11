Keer Diabetes2 Om vanaf 2024 in het basispakket voor iedereen

De gecombineerde leefstijlbehandeling voor diabetes type 2 wordt vanaf volgend jaar voor iedereen vergoed via het basispakket.

Sinds de zomer van 2022 werd de leefstijlbehandeling slechts voor een selecte groep vergoed uit het basispakket. Vanaf volgend jaar kan in principe iedereen met diabetes 2 er gebruik van maken.

Diabetes type 2 is een van de meest voorkomende en impactvolle chronische ziektes ter wereld. De standaardbehandeling is bloedsuikerverlagende medicatie. Hiermee worden de voornaamste onderliggende oorzaken, overgewicht en een ongezonde leefstijl, niet aangepakt. Keer Diabetes2 Om doet dat wel. De behandeling is ontwikkeld door de stichting Voeding Leeft en gericht op duurzame leefstijlaanpassing en gedragsverandering. Hiermee wordt voor het eerst een leefstijlalternatief voor de reguliere behandeling op grote schaal vergoed.

Leefstijlprogramma

Diabetes type 2 wordt tot op heden voornamelijk behandeld met bloedsuikerverlagende medicatie, zoals metformine en insuline. “Omdat het voornaamste onderliggende probleem, een ongezonde leefstijl, daarmee niet wordt aangepakt, is op den duur vaak meer medicatie nodig. Dit is geen duurzame oplossing. Aanpak van een ongezonde leefstijl is dat wel”, aldus Barbara Kerstens, directeur bij Voeding Leeft. De stichting ontwikkelde het RIVM erkende ‘Keer Diabetes2 Om’-leefstijlprogramma dat zich richt op prediabetes- en diabetespatiënten.

Minder medicatie

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat leefstijl een belangrijke rol speelt bij zowel het ontstaan als het verloop van diabetes type 2. Leefstijlaanpassing kan de hoeveelheid benodigde medicatie verminderen of medicatie zelfs overbodig maken. Het programma onderbouwt dit: 67 procent van de deelnemers nam twee jaar na de start van het traject minder diabetesmedicatie en 28 procent stopte volledig.