Michiel Lap is 1 februari toegetreden als lid van de raad van toezicht van het Antoni van Leeuwenhoek. Lap vult hiermee de vacature op die was ontstaan na het vertrek van Tom de Swaan.

Lap (57) is momenteel directeur van investeringsmaatschappij Rijn Capital BV. Binnen de financiële en telecommunicatie sectoren heeft hij verschillende topfuncties bekleed. Zo was hij tien jaar managing director en partner bij Goldman Sachs, en lid van het Executive Team bij Orange S.A.

Lap vervult daarnaast commissariaten bij ABN AMRO Bank en bij Arcadis. Tevens was hij tot eind 2015 toezichthouder bij The Royal Brompton & Harefield Hospitals Charity in Londen.