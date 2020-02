Bankier Pekdemir nieuwe toezichthouder bij ETZ

Uğur Pekdemir is benoemd tot lid van de raad van toezicht van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg. Hij neemt de plek in van Laura van Geest, die 1 februari is gestart als bestuursvoorzitter bij de Autoriteit Financiële Markten.

Pekdemir (52) is sinds 1 april 2018 directievoorzitter Rabobank Amstel en Vecht. Daarvoor was hij vanaf 1 januari 2010 directievoorzitter Rabobank Noord-Kennemerland. In de periode van 1992 tot 2008 heeft Pekdemir meerdere functies uitgeoefend bij de gemeente Tilburg, waaronder die van directeur Servicedienst en lid van het centraal managementteam. De in Tilburg woonachtige Pekdemir heeft momenteel één nevenfunctie: voorzitter raad van commissarissen Kinderopvanggroep Tilburg.

Betrokkenheid

“Mijn betrokkenheid bij de mensen in de samenleving sluit naadloos aan op de ambities en kernwaarden van het ETZ”, motiveert Pekdemir de keuze voor een toezichthouderschap bij het ETZ. “De wensen van de patiënt staan er centraal, gelijktijdig probeert het ziekenhuis de best mogelijke zorg te bieden. Het ETZ onderstreept dit met het woord Buitengewoon. Daar herken ik mij in en dit maakt mij haast automatisch ambassadeur voor het ETZ. Als nieuwe toezichthouder wil ik bijdragen aan de verbinding die het ETZ maakt met de samenleving”.

De raad van toezicht van het ETZ bestaat per 1 februari 2020 naast Pekdemir uit voorzitter Hein van Oorschot, David Voetelink, Selma Tromp en Wouter van Soest.