Nieuwe bestuurder Achmea komt over van ABN AMRO

Daphne de Kluis wordt per 12 oktober 2021 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Achmea. Zij vult de vacature in die ontstond door het vertrek van bestuursvoorzitter Willem van Duin en de benoeming van Bianca Tetteroo op die positie in april.

De Kluis komt over van ABN AMRO, waar zij CEO Commercial Banking en lid van het Executive Committee was. Bij Achmea wordt zij verantwoordelijk voor de onderdelen Pensioen & Leven, Achmea Pensioenservices, Achmea Investment Management, Syntrus Achmea Real Estate & Finance en Achmea Bank. Haar benoeming is goedgekeurd door toezichthouder De Nederlandsche Bank en wordt nog besproken op de algemene vergadering van Achmea.

ABN AMRO

De Kluis, opgeleid als arbeids-en organisatiepsycholoog aan de Universiteit van Amsterdam, werkt sinds 1998 bij ABN AMRO. Na diverse functies binnen Commercial Clients en Corporate & Institutional Banking werd zij in 2009 Global Head of Debt Solutions en in 2013 Global Head of Financial Restructuring & Recovery. In 2017 volgde haar benoeming tot CEO Commercial Banking en werd zij lid van het Executive Committee van ABN AMRO.

De raad van bestuur van Achmea bestaat per 12 oktober 2021 uit Bianca Tetteroo (voorzitter), Michel Lamie (vicevoorzitter en CFO), Daphne de Kluis, Robert Otto, Lidwien Suur en Henk Timmer (CRO).