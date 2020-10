Leerink kan bogen op een ruime ervaring als bestuurder in de zorgsector. Hij is vijf jaar bestuurder geweest van het Medisch Spectrum Twente in Enschede. Eerder was hij negen jaar directeur en bestuurder van zorgverzekeraar Menzis.

Momenteel is Leerink lid van de Raad van Volksgezondheid en Samenleving, en partner bij IG&H Consulting op het terrein van gezondheid.