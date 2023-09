Bas Leerink: ‘Nut uitwerken regiobeelden op 35 plekken twijfelachtig’ 

De conclusies die getrokken worden in de regiobeelden verschillen slechts in hele beperkte mate. Dat blijkt uit een analyse van consultancybedrijf IG&H, op basis van 35 regiobeelden. Bas Leerink, managing director bij IG&H, roept de vraag op of het wel nuttig is geweest om dit op 35 plekken uit te werken.

In alle regio’s wordt spanning op de arbeidsmarkt verwacht. Daarnaast verwachten veel regio’s knelpunten als het gaat over druk op de zorgvraag rondom ouderen en problematiek gerelateerd aan mentale gezondheid.

Start van samenwerking

Aan de andere kant, vindt Leerink, heeft dit feitelijke regionale beeld op veel plekken wel geleid tot de start van samenwerking. “Waar sommige regio’s al jarenlang werken aan domein overstijgende samenwerking, bijvoorbeeld in professionele stichtingen, zijn andere regio’s pas sinds de aftrap van het IZA begonnen met eerste gesprekken. Uiteraard zal de mate van volwassenheid invloed hebben op de kwaliteit en realisatie van beoogde transformaties. Maar positief is dat in alle regio’s het IZA, met als eerste stap het opstellen van het regiobeeld, heeft geleid tot een gevoelde urgentie om samenwerkingsverbanden te verstevigen en te professionaliseren.”

Regioplannen maken

Regiobeelden zijn opgesteld door zorgorganisaties in samenwerking met zorgkantoren en het ministerie van VWS om de feitelijke situatie in de regio te schetsen en geven inzicht in het verschil tussen de verwachte zorg- en ondersteuningsvraag en het verwachte zorg- en ondersteuningsaanbod.

Regio’s zijn nu, na afronding van de regiobeelden, bezig met het opstellen van de regioplannen, waarin wordt beschreven hoe de knelpunten komende jaren worden aangepakt. Veel regiobeelden geven al voorbeelden van deze plannen, zoals een preventie-aanpak, de aanpak rondom arbeidsmarktproblematiek en het verbeteren van onderlinge samenwerking.

Leren van elkaar

IG&H ziet dat er veel overlap zit in die voorbeelden en vindt het “cruciaal om deze overlap tussen de regio’s te erkennen en te leren van de succesvolle transformaties die reeds in gang zijn gezet. Regio’s moeten van een ‘not invented here’ houding naar een ‘proudly inspired by’ mentaliteit. Bovendien is het van belang dat regio’s gebruik kunnen maken van regio-overstijgende integrale oplossingen die overal kunnen werken”, zo staat in de analyse.

Weinig technologie

Het consultancybedrijf vindt het verder opvallend dat de inzet van technologische toepassingen en digitale databeschikbaarheid nog weinig terugkomt in de regiobeelden, terwijl dat de kernpijlers binnen de IZA werkagenda zijn.

Weinig aandacht voor administratieve lasten en klimaat

Bas Leerink, managing director bij IG&H: “Ik vind het ook opmerkelijk dat er nog weinig gesproken wordt over het terugbrengen van administratieve lasten en het verminderen van de belasting op klimaat, milieu en leefomgeving. Dit terwijl deze thema’s in de inleiding van het IZA zijn opgenomen als ambities.”