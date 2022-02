Bas Rikken nieuwe voorzitter van ggz-federatie P3NL

Bas Rikken is benoemd tot nieuwe voorzitter van de P3NL, een federatie van dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Rikken neemt begin april het stokje over van Marc Verbraak.

Bas Rikken is voormalig huisarts en heeft in verschillende rollen bestuurlijke ervaring opgedaan binnen de georganiseerde huisartsenzorg, gezondheidscentra en met name ziekenhuizen. Hierbij speelde samenwerking met andere disciplines altijd een belangrijke rol. “Bas Rikken heeft affiniteit met de ggz en tegelijkertijd oog voor de samenhang met andere sectoren en domeinen”, aldus professor Marleen Rijkeboer namens de benoemingscommissie.

Opvolging

Rikken is per 5 april 2022 de nieuwe voorzitter van P3NL. Hij volgt daarmee professor Marc Verbraak op, die vanaf de oprichting van de ggz-federatie in 2015 bestuurslid was en vanaf april 2018 voorzitter.

Federatie P3NL

P3NL is een federatie van dertien wetenschappelijke en beroepsverenigingen van psychologen, psychotherapeuten en pedagogen. Lid zijn de Landelijke Vereniging POH-GGZ, LVMP, NBTP, NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VEN, VGCt, VKJP, VPeP en VVP.