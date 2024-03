BBB maakt zich zorgen over bereikbaarheid Dijklander Ziekenhuis

In het Noordhollands Dagblad luidt projectleider Philip Vriend van het Dijklander Ziekenhuis, met locaties in Hoorn en Purmerend, de noodklok: “Hoe krijg ik mijn personeel op tijd binnen, maar ook: hoe krijg ik ze weer thuis?”

Noodbrug

Van der Plas wil weten welke maatregelen getroffen worden om een code rood, of zelfs zwart, te voorkomen. Ze stelt vragen over de aanleg van een noodbrug en over de plannen die zijn opgesteld om de verkeerssituatie, waaronder het ontbreken van een aparte strook voor de hulpdiensten over een traject van 400 meter, te verbeteren.

Overleg

Van der Plas vindt het ook verbazingwekkend dat het Dijklander Ziekenhuis en het Amsterdam UMC, die een nauwe samenwerking kennen, pas heel laat mochten aansluiten bij het overleg met Rijkswaterstaat over de werkzaamheden.