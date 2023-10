BDO: ETZ financieel sterkste ziekenhuis, Gelre en Bernhoven zwakst

De Brabantse ziekenhuizen zijn financieel opvallend gezond, blijkt uit de Benchmark Ziekenhuizen van BDO Accountants en Adviseurs. In de top 5 staan vier Brabantse ziekenhuizen: naast ETZ (Tilburg) zijn dat Catharina Ziekenhuis (nummer 2), Amphia Ziekenhuis (3) en Bravis Ziekenhuis (plaats 5).

Zeven ziekenhuizen krijgen een onvoldoende van BDO. De meeste draaien al jaren matig: IJsselland Ziekenhuis, Zaans MC, Saxenburgh Groep, Ziekenhuis Amstelland, Bernhoven en Gelre Ziekenhuizen. De laatste, geleid door interim-bestuurder Pier Eringa, scoort met een 3 het slechtst en staat op plaats 62. Nieuwkomer in deze gevarenzone is Rivas Zorggroep: die kelderde van 33 (in boekjaar 2021) naar 59.

Dit is de analyse van BDO over de financiële situatie: ‘Geldtekort blokkeert invoering passende zorg’

Lage solvabiliteit

Sommige ziekenhuizen hebben een lage solvabiliteit, zoals Zaans MC (18 procent) en Bernhoven (14 procent). Bij andere ziekenhuizen is het rendement laag of negatief (Gelre en Anna Zorggroep). ETZ draait op alle belangrijke ratio’s goed. Zo hebben de Tilburgers met 45 procent bijna de hoogste solvabiliteit, de hoogste EBITDA (11 procent) en het hoogste rendement (4,6 procent). Hierdoor steeg ETZ van 6 (over boekjaar 2021) naar 1 op de BDO Benchmark.

BDO kon de jaarverslagen van Haga Ziekenhuis en LangeLand Ziekenhuis niet analyseren. Deze twee ziekenhuizen braken vorig jaar met Reinier de Graaf Gasthuis binnen de Reinier Haga Groep. BDO komt binnenkort met een aparte analyse van de umc’s.